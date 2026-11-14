भोपाल में 16 नवंबर से जुटेंगे 4 हजार कोरोना योद्धा, मांग न मानने पर घेरेंगे विधानसभा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोरोना काल में दो साल तक मरीजों की सेवा करने वाले मध्यप्रदेश के हजारों अस्थायी स्वास्थ्यकर्मी फिर आंदोलन तेज करने जा रहे हैं। पुनर्बहाली की मांग को लेकर 16, 17 और 18 नवंबर को भोपाल के नीलम पार्क में 3 दिवसीय महाआंदोलन होगा।

मध्यप्रदेश कोविड-19 आयुष चिकित्सक संघ एवं पैरामेडिकल स्टाफ का दावा है कि इसमें प्रदेशभर से करीब चार हजार कोरोना योद्धा परिवार सहित शामिल होंगे। ये कर्मचारी पांच अक्टूबर से नीलम पार्क में धरने पर हैं। हाल ही में उन्होंने अर्धनग्न प्रदर्शन किया था, जबकि महिलाओं ने पीपीई किट पहनकर विरोध जताया था।

आंदोलन में आयुष चिकित्सक, स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। इन्होंने कोविड सेंटरों, आईसीयू, सैंपलिंग और वैक्सीनेशन में काम किया था। महामारी खत्म होने के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। अब वे अनुभव और सेवाकाल के आधार पर दोबारा नौकरी की मांग कर रहे हैं।

सरकार ने नहीं मानी मांगें

संघ का आरोप है कि कई बार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार ने कोई ठोस लिखित आश्वासन नहीं दिया। संगठन का दावा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा में कोविड कर्मियों के समायोजन की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसी आधार पर मप्र के योद्धा भी रोजगार मांग रहे हैं।