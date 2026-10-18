MP में 42 ब्रांड के घी अनसेफ, बाजार से स्टॉक वापस मंगाने के आदेश जारी; 8 मसालों की बिक्री पर भी रोक

नईदुनिया, प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंताजनक स्थिति सामने आई है। जांच में घी के 42 ब्रांड असुरक्षित पाए गए हैं। इनके बाजार में उपलब्ध स्टाक को वापस मंगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साथ ही संबंधित ब्रांड के घी की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है।

इसके अलावा 8 मसालों के सैंपल भी अनसेफ मिले हैं। इन खाद्य पदार्थों का सेवन लोगों की सेहत के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

इन जिलों में सामने आई खामियां

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने इंदौर, छिंदवाड़ा, धार, नर्मदापुरम, उज्जैन, दमोह, कटनी और दतिया सहित विभिन्न जिलों से नमूने लेकर जांच के लिए भेजे थे। जांच रिपोर्ट में खामियां सामने आने के बाद कार्रवाई की जा रही है।

इन ब्रांड के घी से बचें

अनिक, श्रीमूल एगमार्क शुद्ध घी, वास्तु एगमार्क देशी घी, गऊसंत प्रीमियम काउ घी, गुमर प्योर काउ घी, श्री शुद्ध एगमार्क प्योर घी, सात्विक फ्रेश देसी घी, एसआरएमआई मिल्क क्रीम एगमार्क काउ घी, अमृत शुद्ध घी, नंद कृष्णा घी, मधुसूदन देशी घी, संगाथ काउ घी, ब्रजवासी काठ देशी घी, पतंजलि काउ घी, डेयरी सरस घी और जेबीएस ऑर्गी ब्रांड गाय का घी सहित अन्य प्रभावित ब्रांड की पहचान कर खरीदारी से बचें।