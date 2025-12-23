MP में 42.74 लाख वोटरों के नाम हटे, नई प्रारूप सूची का हुआ प्रकाशन, कहीं आपका नाम तो नहीं कटा?

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए 22 साल बाद हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण में मंगलवार को सभी 71,930 मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया गया। अलग-अलग श्रेणियों में 42,74,160 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। इनमें अधिकतर शहरी क्षेत्रों के हैं। इनमें 22,78,393 वे मतदाता सर्वाधिक शामिल है, जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं। अब प्रदेश में 23 दिसंबर 2025 की स्थिति में 5,31,31,983 मतदाता रह गए हैं। इनमें 8,65,832 वे मतदाता भी शामिल हैं, जिन्होंने गणना पत्रक अधूरे जमा किए हैं। उन्हें पत्रक में सुधार का मौका दिया गया है।

मतदाता संख्या में बड़ा बदलाव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीएस जादौन ने प्रारूप प्रकाशन की जानकारी देते हुए बताया कि छह जनवरी 2025 को प्रदेश में मतदाता 5,70,92,367 थे। 25 अक्टूबर 2025 को जब एसआइआर के लिए मतदाता सूची फ्रीज की गई, तब यह संख्या 5,74,06,143 थी। सभी को बूथ लेवल आफिसरों (बीएलओ) ने गणना पत्रक दिए। मृत, अनुपस्थित, एक से अधिक स्थान पर नाम, स्थायी रूप से स्थानांतरित और अन्य श्रेणी में 42,74,160 पाए गए। इन सभी के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं किए गए हैं यानी हटाए गए हैं। इसके पश्चात अब 5,31,31,983 मतदाताओं रह गए हैं।

दावा - आपत्तियां और अंतिम प्रकाशन की समयसीमा 22 जनवरी तक दावा-आपत्तियां: अब यदि किसी को अपना नाम जुड़वाने के लिए दावा-आवृत्ति करना है तो उसे फार्म छह और किसी नाम पर आपत्ति है तो फार्म सात भरना होगा। यह प्रक्रिया 22 जनवरी 2026 तक चलेगी। इसमें यदि कोई दस्तावेज के आधार पर अपने मतदाता होने की पात्रता सिद्ध करता है, तो उसका नाम अंतिम सूची में शामिल कर लिया जाएगा। दावा-आपत्तियों का निराकरण 14 फरवरी तक किया जाएगा। इसके पश्चात मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को होगा। वहीं, अधूरे गणना पत्रक भरने वाले मतदाताओं को बुधवार से घर जाकर नोटिस दिए जाएंगे। राजनीतिक दलों से संवाद और अपील प्रक्रिया राजनीतिक दलों से साझा की जानकारी: निर्वाचन पदाधिकारियों ने मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उनसे सभी जानकारियां साझा करने के साथ अपेक्षा की गई कि दावा-आवृत्ति की प्रक्रिया में भी वे सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही यह भी साफ किया गया कि दावा-आवृत्ति का निराकरण करने के लिए 230 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 532 अतिरिक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैनात किए गए हैं। प्रारूप मतदाता सूची से किसी का भी नाम अधिकारी द्वारा विधिवत सूचना एवं कारणयुक्त आदेश जारी किए बिना नहीं हटाया जाएगा। कोई भी असंतुष्ट मतदाता जिला दंडाधिकारी और फिर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।