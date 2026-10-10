'रियल एस्टेट में छा गईं महिलाएं': MP के प्रॉपर्टी बाजार में 'नारी शक्ति' का दबदबा, पहली तिमाही में 43% पंजीयन

नईदुनिया, प्रतिनिधि, भोपाल। वह जमाना बीत गया जब बड़ी भू-संपत्तियों के स्वामित्व पर पुरुषों का प्रभुत्व था और महिलाएं चूल्हे-चौके, घर गृहस्थी के कामों तक सीमित थीं। पिछले पांच वित्तीय वर्ष के आंकड़ों की बात करें तो अब प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त में नारी शक्ति का दबदबा बढ़ रहा है।

इस साल ही महिलाओं के नाम 43 प्रतिशत तक प्रॉपर्टी के दस्तावेज पंजीकृत करवाए गए हैं। 21 हजार 228 प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम पर जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में जून तक कुल 49 हजार 311 प्रॉपर्टी के दस्तावेज रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें से 16 हजार 888 यानि 34 प्रतिशत पुरुषों के नाम, जबकि 21 हजार 228 यानि 43 प्रतिशत महिलाओं के नाम पर हैं।

यह आंकड़े हर साल बढ़ते जा रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि जमीन, प्लाट, मकान आदि की खरीदी महिलाओं के नाम पर की जा रही है।इस बार भी यह आंकड़े वित्तीय वर्ष के अंत तक लाखों में पहुंचने की उम्मीद है। रजिस्ट्री में महिलाओं को मिलता है फायदा बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने पर पुरुषों को 12.5 प्रतिशत शुल्क चुकाना होता है, जबकि महिलाओं को दो प्रतिशत कम 10.5 प्रतिशत शुल्क चुकाना पड़ता है। इसी का लाभ लेने के लिए लोग घर की महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी के सौदे कर रहे हैं और उनके नाम प्रापर्टी की रजिस्ट्रियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है।

पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें तो प्रदेश भर में करीब नौ लाख 44 हजार 549 प्रॉपर्टी के दस्तावेज रजिस्टर्ड किए गए थे, जिनमें सबसे अधिक 44 प्रतिशत चार लाख 22 हजार पांच महिलाओं के नाम रजिस्टर्ड किए गए थे। कोरोना काल के बाद से बढ़ी महिलाओं के नाम खरीदी मध्यप्रदेश में कोरोना काल के पहले तक प्रॉपर्टी में खरीद-फरोख्त पुरुषों के नाम ही अधिक थी, लेकिन इसके बाद से महिलाओं के नाम पर तेजी से खरीद-फरोख्त की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 6 लाख 92 हजार 36 रजिस्ट्री हुईं थी, जिनमें से 4 लाख 34 हजार 549 पुरुषों के नाम यानि 62 प्रतिशत और 1 लाख 93 हजार 171 यानि 27 प्रतिशत महिलाओं के नाम पर दर्ज हुई थी। इसके बाद कोरोना काल समाप्त होते ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 7 लाख 73 हजार 699 रजिस्ट्री हुईं थी, जिनमें से 3 लाख 99 हजार 875 यानि 51 प्रतिशत पुरुषों के नाम और 3 लाख 23 हजार 359 प्रतिशत यानि 41 प्रतिशत महिलाओं के नाम रजिस्टी हुईं थी।इसके बाद से महिलाओं के नाम रजिस्ट्री का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। यह भी पढ़ें- MP में 17 जिलों के 82 ग्रामीणों को मिला अपनी ही जमीन का मालिकाना हक, 'सारा एप और संपदा 2.0 से पारदर्शी हुई प्रक्रिया प्रापर्टी की बढ़ती दरों के बीच महिलाओं को विशेष छूट प्रदेश में प्रॉपर्टी की दरें हर साल बढ़ती जा रही हैं, जिससे प्लाट, जमीन, दुकान सहित अन्य प्रापर्टी को खरीदना आसान नहीं रह गया है। ऐसे में लोग जो भी प्रापर्टी खरीदते हैं तो वह घर की महिलाओं के नाम करते हैं।