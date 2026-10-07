'पुलिस ने पकड़ीं, निगम के गले पड़ीं: भोपाल के कांजी हाउस में बंद 44 भैंसें खा गईं 13 लाख का चारा, अब पुलिस को वापस लौटाने की तैयारी

नईदुनिया, प्रतिनिधि, भोपाल । पुलिस ने भैंसें पकड़ीं, उन्हें रखने की जगह नहीं मिली तो नगर निगम के कांजी हाउस भेज दिया। सोचा था कि कुछ समय की बात है, लेकिन धीरे-धीरे करीब 10 महीने गुजर गए। अब 44 भैंसें अरवलिया स्थित कांजी हाउस में हैं और इनके चारे पर नगर निगम 13 लाख रुपये से अधिक खर्च कर चुका है। न तो भैंसें वापस जा रही हैं, न उनकी नीलामी पा रही है।

वजह है अदालत में लंबित मामला। ऐसे में अब निगम प्रशासन ने पुलिस को ही भैंसें वापस लेने के लिए पत्रचार शुरू कर रहा है। ट्रक से ले जाते हुए पकड़ी थीं भैंसें दरअसल, जनवरी 2026 में ईंटखेड़ी पुलिस ने ट्रकों में अवैध तरीके से ले जाई जा रही 49 भैंसों को पकड़ा था। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई। पुलिस के सामने जब्त भैंसों को रखने की समस्या आई तो उन्हें नगर निगम के अरवलिया कांजी हाउस में रखवा दिया गया।

अदालत में प्रकरण पहुंचा। ट्रक तो छूट गए, लेकिन भैंसें कांजी हाउस में ही रह गईं। इसके बाद शुरू हुआ चारे का खर्च। दिन बीतते गए और बिल बढ़ता गया। निगम ने सोचा कि भैंसों की नीलामी कर अब तक हुए खर्च की कुछ भरपाई कर ली जाए। इसके लिए ईंटखेड़ी पुलिस से दो बार अनुमति मांगी गई। लेकिन अदालत में मामला लंबित होने के कारण पुलिस ने अनुमति नहीं दी। लिहाजा भैंसें कांजी हाउस में और खर्च निगम के खाते में चलता रहा। नौ भैंसें मरीं, चार बछड़ों का जन्म हुआ पुलिस द्वारा कांजी हाउस में बंद कराई गई 49 भैंसों में से अब नौ की मौत हो चुकी है और चार बछड़ों का जन्म भी हुआ। ऐसे में अब कांजी हाउस में 44 भैंसे बंद है। कांजी हाउस में बंद किसी भैंस की मौत होती है, तो निगम को इसकी सूचना पुलिस को देनी होती है और अनुमति के बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाता है।