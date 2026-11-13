AIIMS भोपाल में फैकल्टी पदों पर बंपर मौका; 45 सहायक प्रोफेसर की होगी भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल ने विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर 45 सहायक प्रोफेसरों के पदों पर नियुक्ति निकाली है। संस्थान ने सहायक प्रोफेसर के पद पर समेकित मासिक पारिश्रमिक बढ़ाकर 1,90,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है।

अलग-अलग डिपार्टमेंट में पद