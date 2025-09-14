मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bhopal: शहर में गंदगी फैलाने पर 450 प्रकरण दर्ज, अस्पताल संचालक पर 10 हजार का जुर्माना

    शहर के बिट्टन मार्केट क्षेत्र में खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने वाले टेंडर केयर अस्पताल संचालक पर नगर निगम ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में गंदगी फैलाने के 450 प्रकरण दर्ज करते हुए कुल 63 हजार 750 रुपये का जुर्माना मौके पर ही वसूल किया गया है।

    By Madanmohan malviya
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 01:40:55 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 01:40:55 AM (IST)
    Bhopal: शहर में गंदगी फैलाने पर 450 प्रकरण दर्ज, अस्पताल संचालक पर 10 हजार का जुर्माना
    शहर में गंदगी फैलाने पर 450 प्रकरण दर्ज(फाइल फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के बिट्टन मार्केट क्षेत्र में खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने वाले टेंडर केयर अस्पताल संचालक पर नगर निगम ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में गंदगी फैलाने के 450 प्रकरण दर्ज करते हुए कुल 63 हजार 750 रुपये का जुर्माना मौके पर ही वसूल किया गया है।

    नगर निगम द्वारा शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से विभिन्न जोन और वार्डों में अमले द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, कचरा पृथक्कीकरण न करने, दुकानों पर गीले-सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन न रखने और कचरा एकत्र करने आने वाले सफाई मित्रों को ही कचरा न देने जैसे स्वच्छता मानकों का पालन न करने वालों के खिलाफ मौके पर जुर्माना लगाया जाता है।

    अस्पताल से 10 हजार की वसूली

    इसी के तहत शनिवार को अरेरा कॉलोनी बिट्टन मार्केट में खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने पर टेंडर केयर अस्पताल के संचालक से 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में खुले में गंदगी फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए 450 प्रकरणों में 63 हजार 750 रुपये का जुर्माना मौके पर ही वसूल किया गया।

    साथ ही अमले ने गंदगी फैलाने वाले लोगों को समझाइश भी दी कि वे सदैव गीला-सूखा और अन्य प्रकार का कचरा अलग-अलग डस्टबिन में रखें और कचरा एकत्र करने वाले सफाई मित्रों या कचरा गाड़ी को ही दें। सार्वजनिक स्थलों पर कचरा और गंदगी न फैलाएं, अन्यथा और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.