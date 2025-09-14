Bhopal: शहर में गंदगी फैलाने पर 450 प्रकरण दर्ज, अस्पताल संचालक पर 10 हजार का जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के बिट्टन मार्केट क्षेत्र में खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने वाले टेंडर केयर अस्पताल संचालक पर नगर निगम ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में गंदगी फैलाने के 450 प्रकरण दर्ज करते हुए कुल 63 हजार 750 रुपये का जुर्माना मौके पर ही वसूल किया गया है।

नगर निगम द्वारा शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से विभिन्न जोन और वार्डों में अमले द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, कचरा पृथक्कीकरण न करने, दुकानों पर गीले-सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन न रखने और कचरा एकत्र करने आने वाले सफाई मित्रों को ही कचरा न देने जैसे स्वच्छता मानकों का पालन न करने वालों के खिलाफ मौके पर जुर्माना लगाया जाता है।