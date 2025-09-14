भोपाल में सक्रिय "डिजिटल अरेस्ट" गैंग... हरियाणा-राजस्थान से लेकर दुबई तक फैला नेटवर्क, पुलिस के लिए बनी बड़ी चुनौती

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल| साइबर अपराध का नया चेहरा बने "डिजिटल अरेस्ट" गिरोह ने भोपाल समेत पूरे प्रदेश की पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए सिरदर्द बढ़ा दिया है। यह गिरोह इतना संगठित और सुरक्षित नेटवर्क बनाकर काम करता है कि इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचना पुलिस के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है।

कैसे फंसाते हैं जाल में गिरोह का पहला चेहरा होता है कालर, जो सरकारी अफसर या जांच एजेंसी का अधिकारी बनकर कॉल करता है। वह पीड़ित को मनी लांड्रिंग या आतंकी साजिश में नाम जुड़ने की धमकी देता है। फिर फर्जी जांच के नाम पर बैंक डिटेल लेकर या रिश्वत की आड़ में लाखों-करोड़ों रुपये ठग लेता है।