MP के स्कूलों में दीपावली की 5 दिन की छुट्टी आज से, 10 नवंबर तक बंद रहेंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर के सरकारी और निजी स्कूलों में दीपावली का पांच दिवसीय त्योहार अवकाश शुक्रवार से शुरू हो गया है। लोक शिक्षण संचालनालय और स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत अब सभी विद्यालय 10 नवंबर (रविवार) तक पूरी तरह बंद रहेंगे।

गुरुवार को छुट्टियों से ठीक पहले स्कूलों में त्योहार का विशेष उल्लास देखने को मिला, जहां रंगोली प्रतियोगिता, दीया सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

अवकाश शुरू होने से पहले शिक्षकों ने विद्यार्थियों को त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए गृहकार्य (होमवर्क) सौंपा।

यह भी पढ़ें- भोपाल में स्कूलों के समय में बदलाव की छूट, DEO ने जारी किए निर्देश, रैली के चलते लिया फैसला

त्योहारों का सिलसिला और छुट्टियों का गणित

इस बार दीपावली पर्व का पांच दिवसीय उत्सव धनतेरस से शुरू होकर भाईदूज तक चलेगा। छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार:

धनतेरस: शुक्रवार से अवकाश की शुरुआत हुई।

रूप चौदस (नरक चतुर्दशी) एवं दीपावली: मुख्य पर्व के चलते स्कूलों में विशेष छुट्टी रहेगी।

गोवर्धन पूजा एवं भाईदूज: दीपावली के अगले दिनों में पड़ने वाले इन पर्वों को शामिल करते हुए 10 नवंबर तक छुट्टियां रहेंगी।

11 नवंबर (सोमवार) से सभी स्कूल पुनः नियमित समयानुसार संचालित किए जाएंगे।