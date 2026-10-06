एमपी में 5 लाख आदिवासी महिलाएं लाड़ली बहना योजना से बाहर, बैगा, सहरिया-भारिया जनजाति को शामिल करने की मांग; याचिका दायर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया और भारिया की महिलाओं को लाड़ली बहना योजना का लाभ देने की मांग ने जोर पकड़ा है। राज्य सरकार इन्हें विशेष आहार अनुदान के रूप में डेढ़ हजार रुपये प्रतिमाह देती है। इस आधार पर लाड़ली बहना योजना का लाभ नहीं दिया जाता है।

पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने इसे लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की है। इस पर बुधवार को सुनवाई होगी। बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बालाघाट प्रवास के दौरान इस विषय को उठाया था।