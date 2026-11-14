चॉकलेट का लालच देकर 5 साल की मासूम से दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई अंतिम सांस तक उम्रकैद, देने होंगे ₹6 लाख

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हबीबगंज थाना क्षेत्र में पांच वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में विशेष पाक्सो न्यायालय ने आरोपी अजीत राय उर्फ बाबू को शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत ने 14 नवंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए पीड़िता को छह लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश भी दिया है।

चॉकलेट का लालच देकर ले गया था आरोपी विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला के अनुसार, घटना 15 अक्टूबर 2025 की है। बच्ची की मां उसे लेकर 1100 क्वार्टर स्थित हनुमान मंदिर गई थी। इस दौरान बच्ची अपनी बहन की बेटी के साथ मंदिर के पास खेल रही थी। कुछ देर बाद वह लापता मिली। परिजनों ने डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की।