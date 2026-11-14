शराब दुकान परिसर में बैठकर पी शराब, मुंह से झाग निकलने के बाद युवक ने तोड़ा दम, दूसरा गंभीर; दुकान सील

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। मोतीनगर थाना क्षेत्र के मछरयाई स्थित शराब दुकान परिसर में शनिवार शाम शराब पीने के बाद एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ शराब पीने वाला दूसरा व्यक्ति गंभीर हालत में मिला। उसे प्राथमिक उपचार के बाद बुंदेलखंड मेडिकल कालेज रेफर किया गया है। घटना के बाद पुलिस ने शराब दुकान को सील कर दिया है और दुकान के गद्दीदार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

मुंह से झाग निकलता मिला विष्णु, पास में अचेत मिला कमलेश जानकारी के अनुसार मछरयाई निवासी 35 वर्षीय विष्णु पिता राजाराम खटीक शनिवार शाम करीब 5:30 बजे शराब दुकान परिसर में गंभीर अवस्था में मिला। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वहीं, उसके पास ही पुरब्याऊ स्थित जनता स्कूल क्षेत्र का निवासी कमलेश सोनी अचेत अवस्था में मिला।

बताया जा रहा है कि दोनों ने साथ बैठकर शराब पी थी। सूचना मिलने पर दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डाक्टरों ने विष्णु को मृत घोषित कर दिया। कमलेश की हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद बीएमसी रेफर कर दिया गया। वह फिलहाल अचेत अवस्था में है। स्वजन ने बताई घटना की जानकारी कमलेश की पत्नी राखी सोनी ने बताया कि दोपहर में कमलेश घर पर विवाद करने के बाद निकला था। इसके बाद वह शराब दुकान तक कैसे पहुंचा और वहां क्या हुआ, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। मृतक विष्णु के भाई पप्पू ने बताया कि बाजार में किसी व्यक्ति ने उन्हें भाई की मौत की सूचना दी थी। विष्णु अविवाहित था और शराब पीने का आदी था।