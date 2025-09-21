भोपाल में 50 लाख की एमडी ड्रग जब्त, जेल गए तस्कर के ससुर ने खड़ा किया नया नेटवर्क

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नशे का अड्डा बनते जा रहे भोपाल में एक बार फिर ड्रग तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 56 ग्राम एमडी ड्रग बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई जा रही है।
आगर का रहने वाला 51 वर्षीय किफायतुल्लाह खान इस गिरोह का सरगना है। किफायतुल्लाह इंदौर नारकोटिक्स द्वारा गिरफ्तार कुख्यात ड्रग तस्कर अरबाज खान का ससुर है। अरबाज के जेल जाने के बाद किफायतुल्लाह को उसका मोबाइल मिल गया और उसने पूरे ड्रग नेटवर्क को खंगालकर उसी धंधे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वह राजस्थान से एमडी लाकर भोपाल में सप्लाई करने लगा।
पुलिस की कार्रवाई
क्राइम ब्रांच को किफायतुल्लाह और भोपाल के देवकी नगर निवासी अफजल खान की ड्रग डीलिंग की सूचना मिली थी। दोनों को ईदगाह हिल्स क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।
अफजल से 22.45 ग्राम एमडी पाउडर, मोबाइल और बाइक जब्त की गई।
किफायतुल्लाह से 31.21 ग्राम एमडी पाउडर, मोबाइल, कार और इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा मिला।
पूछताछ में अफजल ने कबूला कि वह पहले भी कई बार अरबाज से एमडी खरीद चुका है। अरबाज के जेल जाने के बाद उसने किफायतुल्लाह से 22 ग्राम एमडी खरीदी थी। उसने यह भी बताया कि उसने शाहजहांनाबाद निवासी मंजूर को तीन ग्राम एमडी बेची थी। पुलिस ने मंजूर को भी गिरफ्तार कर ड्रग जब्त की।
राजस्थान से जुड़े तार
पुलिस सूत्रों के मुताबिक किफायतुल्लाह और अरबाज राजस्थान के दुधालिया इलाके से ड्रग तस्कर टीकालाल उर्फ इमरान से एमडी लाते थे। हालांकि, पुलिस ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि यही नेटवर्क भोपाल के चर्चित "मछली ड्रग कांड" से भी जुड़ा हो सकता है।
याद दिला दें कि मछली कांड की जांच के दौरान पुलिस आरोपी यासीन को भी राजस्थान लेकर गई थी, लेकिन उस समय रूट का खुलासा नहीं हो सका था।
पुलिस का वर्जन
डीसीपी क्राइम ब्रांच अखिल पटेल ने कहा कि आरोपितों से पूछताछ जारी है। पूरी गैंग का नेटवर्क सामने लाया जाएगा और अपराध से अर्जित संपत्ति को भी अटैच किया जाएगा।
