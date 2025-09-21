भोपाल में 50 लाख की एमडी ड्रग जब्त, जेल गए तस्कर के ससुर ने खड़ा किया नया नेटवर्क

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नशे का अड्डा बनते जा रहे भोपाल में एक बार फिर ड्रग तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 56 ग्राम एमडी ड्रग बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई जा रही है।

आगर का रहने वाला 51 वर्षीय किफायतुल्लाह खान इस गिरोह का सरगना है। किफायतुल्लाह इंदौर नारकोटिक्स द्वारा गिरफ्तार कुख्यात ड्रग तस्कर अरबाज खान का ससुर है। अरबाज के जेल जाने के बाद किफायतुल्लाह को उसका मोबाइल मिल गया और उसने पूरे ड्रग नेटवर्क को खंगालकर उसी धंधे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वह राजस्थान से एमडी लाकर भोपाल में सप्लाई करने लगा।