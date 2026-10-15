MP के 50 हजार रेल कर्मचारियों को दीवाली से पहले मिलेगा 78 दिन का बोनस, खाते में आएंगे ₹18,000 तक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश के लाखों रेल कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और खुशगवार खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को दीवाली और दुर्गा पूजा से ठीक पहले बड़ा तोहफा देने का फैसला लिया गया है।

केंद्र सरकार ने सभी गैर-राजपत्रित (नॉन-गैजेटेड) रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के 'प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस' (PLB) को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से मध्य प्रदेश के विभिन्न रेल मंडलों में कार्यरत 50 हजार से अधिक कर्मचारियों में खुशी की लहर है।