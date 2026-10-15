'लाडली बहना' पर मंत्रियों के अलग सुर, एक की 'हां' दूसरे का तुरंत रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलने से इनकार, कांग्रेस बोली- भ्रम फैला रही सरकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना' के रजिस्ट्रेशन पोर्टल को दोबारा खोले जाने को लेकर राज्य सरकार के दो मंत्रियों के विरोधाभासी बयानों से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल पोर्टल शुरू करने की कोई तात्कालिक योजना नहीं है।

उनका यह बयान राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के उस दावे के ठीक बाद आया है, जिसमें उन्होंने वंचित महिलाओं को जोड़ने के लिए जल्द पोर्टल खोले जाने की बात कही थी। इस विरोधाभास को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर महिलाओं को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है।