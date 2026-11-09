दीवाली पर एमपी में 503 हादसे, सागर-इंदौर में सबसे ज्यादा केस; एक्सीडेंट और झुलसने की घटनाओं में उछाल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली के दिन प्रदेशभर में सड़क दुर्घटना और बर्न के कुल 503 केस सामने आए। यह आंकड़े 108 एंबुलेंस एजेंसी ने जारी किए हैं। सागर में सबसे ज्यादा केस, इंदौर दूसरे नंबर पर जिलेवार आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा केस सागर में 34 दर्ज हुए। इसके बाद इंदौर में 31, राजगढ़ में 21 और झाबुआ में 21 केस आए। धार में 20, जबलपुर में 19, रायसेन में 18, छिंदवाड़ा में 16, भोपाल में 15, बालाघाट में 15, बैतूल में 15 और होशंगाबाद में 15 केस दर्ज किए गए।

इसी तरह सीधी में 13, मंडला में 13, खरगोन में 13, अलीराजपुर में 12, सीहोर में 11, छतरपुर में 11, शहडोल में 10, सिवनी में 10, भिंड में 10, रीवा में 10 और खंडवा में 10 केस आए। अन्य जिलों में भी एक से नौ तक केस दर्ज हुए।