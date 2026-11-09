₹500 मांगने पहुंची थी पड़ोसन, झुमके देख बिगड़ी नीयत, मुंह-नाक दबाकर मार डाला; महिला की हत्या का खुलासा

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शाहजहांनाबाद के वाजपेई नगर मल्टी में 75 वर्षीय कलरी देवी की हत्या और लूट की वारदात को उनकी पड़ोसन ने ही अंजाम दिया था। आरोपित रेखा उर्फ रीता उर्फ रीत (45) वारदात वाले दिन कलरी देवी के घर 500 रुपये मांगने पहुंची थी। रुपये देने से इनकार करने पर उसकी नजर वृद्धा के कानों में पहने सोने के झुमकों पर पड़ी और उसकी नीयत बिगड़ गई।
उसने झुमके खींचने की कोशिश की। विरोध करने पर कलरी देवी गिर गईं और शोर मचाने लगीं। इसके बाद आरोपित ने उनका मुंह और नाक दबा दिया। दम घुटने से वृद्धा की मौत हो गई। आरोपित जेवर और नकदी लेकर भाग निकली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दो दिन की रिमांड पर लिया है।
डीसीपी आयुष गुप्ता ने बताया कि छह नवंबर को वाजपेयी नगर मल्टी के ए-2 ब्लाक में रहने वालीं कलरी देवी की मौत की सूचना मिली थी। शार्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना और श्वास नली अवरुद्ध होना सामने आया। इससे हत्या की आशंका हुई। जांच में लूट का पहलू सामने आने पर पुलिस ने हत्या और लूट का मामला दर्ज किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम गठित की गई और आरोपित की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक फुटेज में मल्टी में रहने वाली महिला कलरी देवी के घर की ओर जाती दिखी। संदेह के आधार पर पुलिस ने रेखा को पूछताछ के लिए बुलाया।
शुरुआत में उसने वारदात से इनकार किया, लेकिन सीसीटीवी में दिख रही महिला की काली चप्पलों और रेखा की चप्पलों का मिलान होने पर पुलिस का शक गहरा गया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने वारदात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक, वह नशे के लिए 500 रुपये मांगने गई थी। रेखा पहले कलरी देवी के घर के सामने ही रहती थी और उनकी परिचित थी।
पुलिस के अनुसार रेखा के खिलाफ निशातपुरा थाने में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज है। शाहजहांनाबाद थाने में गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण भी दर्ज हैं। वह तीन शादियां कर चुकी है और दूसरे पति के खिलाफ भी मामला दर्ज करा चुकी है। पुराने अपराधों में वह दो साल की सजा भी भुगत चुकी है।
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पुलिस ने आरोपित के कब्जे से कलरी देवी के सोने के झुमके, नाक की लौंग, चांदी की पायल और नकदी बरामद की है। वारदात के समय पहने कपड़े, चप्पल और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। हालांकि, वृद्धा का सोने का दांत बरामद नहीं हुआ। घटनास्थल पर मिला एक दांत जांच के लिए भेजा गया है।
शाहजहांनाबाद थाना प्रभारी उमेश पाल सिंह चौहान ने बताया कि आरोपित मृतका की पहले से परिचित थी। शनिवार को जब स्वजन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने शव रखकर आरोपितों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, तब रेखा भी उसमें शामिल थी।