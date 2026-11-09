₹500 मांगने पहुंची थी पड़ोसन, झुमके देख बिगड़ी नीयत, मुंह-नाक दबाकर मार डाला; महिला की हत्या का खुलासा

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शाहजहांनाबाद के वाजपेई नगर मल्टी में 75 वर्षीय कलरी देवी की हत्या और लूट की वारदात को उनकी पड़ोसन ने ही अंजाम दिया था। आरोपित रेखा उर्फ रीता उर्फ रीत (45) वारदात वाले दिन कलरी देवी के घर 500 रुपये मांगने पहुंची थी। रुपये देने से इनकार करने पर उसकी नजर वृद्धा के कानों में पहने सोने के झुमकों पर पड़ी और उसकी नीयत बिगड़ गई।

उसने झुमके खींचने की कोशिश की। विरोध करने पर कलरी देवी गिर गईं और शोर मचाने लगीं। इसके बाद आरोपित ने उनका मुंह और नाक दबा दिया। दम घुटने से वृद्धा की मौत हो गई। आरोपित जेवर और नकदी लेकर भाग निकली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दो दिन की रिमांड पर लिया है।

पुलिस ने हत्या और लूट का मामला दर्ज किया डीसीपी आयुष गुप्ता ने बताया कि छह नवंबर को वाजपेयी नगर मल्टी के ए-2 ब्लाक में रहने वालीं कलरी देवी की मौत की सूचना मिली थी। शार्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना और श्वास नली अवरुद्ध होना सामने आया। इससे हत्या की आशंका हुई। जांच में लूट का पहलू सामने आने पर पुलिस ने हत्या और लूट का मामला दर्ज किया। काली चप्पलों से खुला राज मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम गठित की गई और आरोपित की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक फुटेज में मल्टी में रहने वाली महिला कलरी देवी के घर की ओर जाती दिखी। संदेह के आधार पर पुलिस ने रेखा को पूछताछ के लिए बुलाया।