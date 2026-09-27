MP में MBBS की 520 सीटें बढ़ीं: NEET UG काउंसलिंग में मिलेगा फायदा, अब 6120 सीटों पर हो सकेगा दाखिला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस साल अवसर बढ़ रहे हैं। मेडिकल काउंसिल ने चालू सत्र में एमबीबीएस की सीटों में बड़ी बढ़ोतरी की है।

अभी जारी 2026-27 की एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स के अनुसार प्रदेश में 520 सीटें बढ़ाई गई हैं। अब प्रदेश में एमबीबीएस की कुल सीटों की संख्या बढ़कर 6120 हो गई है।

सीटों में हुई कुल वृद्धि में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तुलना में निजी कॉलेजों का हिस्सा अधिक है। जारी सीट मैट्रिक्स के अनुसार मध्यप्रदेश में 34 मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इनमें 20 सरकारी और 14 निजी मेडिकल कॉलेज हैं।

निजी और मेडिकल काॅलेजों में बढ़ी सीटें

सरकारी कॉलेजों में पहले से एमबीबीएस की 2900 सीटें थीं, जिनमें 120 सीटें बढ़ाकर 3020 कर दी गई हैं। वहीं निजी में सीटों की संख्या 2700 से बढ़ाकर 3100 कर दी गई हैं।

यहां 400 सीटों की बड़ी वृद्धि हुई है। यानी नई बढ़ी सीटों में करीब 77 प्रतिशत हिस्सेदारी निजी कॉलेजों की है। सरकारी कॉलेजों में बढ़ोतरी करीब 23 प्रतिशत है। इससे नीट यूजी के जरिए एमबीबीएस में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए सीटों का दायरा बढ़ा है।