एमपी में सड़कों पर दौड़ेंगी 520 नई ई-बसें, डिपो पर बनेंगे चार्जिंग स्टेशन, यात्रियों को मिलेगी राहत

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में कम से कम 50 प्रतिशत बसें इलेक्ट्रिक रखने की दिशा में काम हो रहा है। इसी कड़ी में इस सेवा के तहत अगले छह माह में 520 अतिरिक्त ई-बसें शामिल की जाएंगी। इसके साथ ही इनके संचालन के लिए बस मार्गों में चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार भी होगा।

दिसंबर 2027 तक 1100 ई-बसें चलाने की तैयारी वर्तमान में प्रदेश में 96 पीएम ई-बसें और 120 इंटरसिटी ई-बसें संचालित हो रही हैं। दिसंबर 2027 तक 1100 ई-बसें चलाने की तैयारी है। ई-बसों की संख्या बढ़ाने के साथ उनके नियमित संचालन के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।