6 लाख नए PM आवास, 472 ई-बसें और 5000 करोड़ की सड़कें, MP के विकास का 'नया खाका' तैयार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। नगरीय विकास और ग्रामीण विकास विभाग आपसी समन्वय से अर्बन–रूरल क्लस्टर की अवधारणा पर काम करें। पीएम आवास योजना शहरी- दो में छह लाख नए आवास स्वीकृति का लक्ष्य है। एआरएच–एएचपी मॉडल को बढ़ावा और बड़े नगर निगमों में भूमि उपयोग के लिए विशेष रणनीति लागू की जाए। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को खजुराहो स्थित कन्वेंशन सेंटर में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कही।

38 शहरों के GIS मास्टर प्लान तैयार करेगा इस दौरान राज्य सरकार के नगरीय विकास की दो वर्ष की उपलब्धियों और नवाचारों पर प्रस्तुतीकरण हुआ। बैठक में बताया गया कि टीएंडसीपी विभाग 38 शहरों के जीआइएस मास्टर प्लान तैयार करेगा, महानगर क्षेत्र कानून लागू करेगा, टीडीआर पोर्टल विस्तार, टीओडी नीति लागू होगी और सिंहस्थ 2028 के लिए एकीकृत मास्टर प्लान आधारित विकास होगा।