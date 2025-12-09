छिंदवाड़ा में भीषण दुर्घटना, स्लीपर बस पलटी... छह घायल, दो की हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा: छिंदवाड़ा जिले के हर्रई थाना क्षेत्र अंतर्गत तेदनी के पास सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात लगभग 3 बजे एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार, टीकमगढ़ से नागपुर की ओर जा रही एक स्लीपर बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस पलटने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। इस दुर्घटना में कुल छह यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से दो की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है।

गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए नरसिंहपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। शेष घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही हर्रई पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई। देर रात होने के कारण बचाव कार्य में कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बस से बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल भेज दिया। समय पर की गई यह कार्रवाई यात्रियों के लिए राहत लेकर आई।