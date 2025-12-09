मेरी खबरें
    छिंदवाड़ा में भीषण दुर्घटना, स्लीपर बस पलटी... छह घायल, दो की हालत गंभीर

    MP Bus Accident: छिंदवाड़ा जिले के हर्रई थाना क्षेत्र में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जब टीकमगढ़ से नागपुर जा रही एक स्लीपर बस तेदनी के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार छह यात्री घायल हुए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 03:39:45 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 03:39:45 PM (IST)
    छिंदवाड़ा में भीषण दुर्घटना, स्लीपर बस पलटी... छह घायल, दो की हालत गंभीर
    बड़ा हादसा: टीकमगढ़-नागपुर बस अनियंत्रित होकर पलटी। फाइल फोटो

    HighLights

    1. रात में पुलिस-पेट्रोलिंग टीम पहुंची
    2. गंभीर घायलों को नरसिंहपुर रेफर किया
    3. बस हादसे की विस्तृत जांच शुरू

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा: छिंदवाड़ा जिले के हर्रई थाना क्षेत्र अंतर्गत तेदनी के पास सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात लगभग 3 बजे एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार, टीकमगढ़ से नागपुर की ओर जा रही एक स्लीपर बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस पलटने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। इस दुर्घटना में कुल छह यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से दो की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है।

    गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए नरसिंहपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। शेष घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है।

    हादसे की सूचना मिलते ही हर्रई पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई। देर रात होने के कारण बचाव कार्य में कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बस से बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल भेज दिया। समय पर की गई यह कार्रवाई यात्रियों के लिए राहत लेकर आई।


    घायल यात्रियों की सूची

    हादसे में घायल हुए अधिकतर यात्री सागर जिले के निवासी बताए जाते हैं। इनमें-

    1. शब्बीर शाह (40 वर्ष), सागर

    2. सोहिल शाह (19 वर्ष), सागर

    3. नवीन शाह (35 वर्ष), सागर

    4. लतीफ शाह (60 वर्ष), सागर

    5. गुड्डी राय (46 वर्ष), ललितपुर

    6. रमल कुमार पटवा (50 वर्ष), हर्रई

    सभी घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही

    पुलिस की प्रारंभिक जांच में बस के अनियंत्रित होने को हादसे का मुख्य कारण माना गया है। हर्रई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि बस चालक की लापरवाही या वाहन की तकनीकी खराबी में से किस वजह से यह हादसा हुआ।

