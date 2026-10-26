एमपी में 6 हजार नए शिक्षकों का वेतन अटका... यूनिक आईडी न बनने से बढ़ी परेशानी, दीवाली से पहले संकट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन विभाग की सुस्ती के चलते करीब छह हजार नए प्राथमिक शिक्षकों की यूनिक आईडी और एम्प्लॉई कोड अभी तक जनरेट नहीं हो पाए हैं।

जुलाई माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षकों को विभिन्न स्कूल आवंटित कर दिए गए थे। विभाग के तय शेड्यूल के मुताबिक अगस्त तक सभी नए शिक्षकों की आईडी बन जानी चाहिए थी, लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी लगभग छह हजार मामले लंबित पड़े हैं।

प्रदेश भर में कुल 11,398 प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। इनमें से अब तक केवल पांच हजार शिक्षकों की ही आईडी बन पाई है, जिसके कारण हजारों नवनियुक्त शिक्षक मानसिक रूप से परेशान हैं। दीपावली का त्योहार नजदीक है और आईडी न होने के कारण इन शिक्षकों का वेतन भी जारी नहीं हो पा रहा है। ग्वालियर संभाग सहित कई अन्य जिलों में आईडी निर्माण का कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है, जहां केवल 40 प्रतिशत काम ही पूरा हो सका है। फिलहाल ये शिक्षक स्कूलों में रजिस्टर पर ही अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। ऑनलाइन उपस्थिति और वेतन भुगतान में भारी बाधा शिक्षकों के लिए 'हमारे शिक्षक ऐप' पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यूनिक आईडी का होना अनिवार्य है। यह आईडी न केवल शिक्षकों के विभागीय रिकॉर्ड से जुड़ती है, बल्कि उनकी दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था का मुख्य आधार भी है। इसके बिना न तो एम्प्लॉई कोड जनरेट हो पा रहा है और न ही ट्रेजरी कोड बन रहा है, जिस वजह से इन शिक्षकों का वेतन भुगतान भी पूरी तरह से अटक गया है।