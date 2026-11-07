एमपी के 60 सरकारी अस्पतालों की बदलेगी तस्वीर, ₹208.75 करोड़ मंजूर, मिलेगा बेहतर इलाज

मुकेश विश्वकर्मा, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के 60 सरकारी अस्पतालों में बड़े पैमाने पर सुधार कार्य होगा। इसके लिए कुल 208 करोड़ 75 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। इस राशि से पुराने भवनों की मरम्मत, विस्तार और नए भवन बनाए जाएंगे। मकसद है कि लोगों को जिला स्तर पर बेहतर इलाज मिले और उन्हें बड़े शहरों में न जाना पड़े।

खरगोन और सतना में बनेगा एमसीएच विंग सबसे बड़ा काम खरगोन और सतना में होना है। यहां जिला अस्पताल में मां और बच्चे के लिए अत्याधुनिक एमसीएच विंग बनेगा। दोनों पर 26-26 करोड़ रुपये खर्च होंगे। भोपाल स्थित स्टेट टीबी सेंटर, स्टेट ड्रग स्टोर और आइआरएल लैब का सुधार होगा। इस पर तीन करोड़ रुपये खर्च होंगे। मंदसौर में नया जिला टीबी सेंटर बनेगा। कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अपग्रेडेशन होगा। इससे जांच, दवा और इलाज मजबूत होगा।