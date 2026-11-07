दीवाली से पहले एमपी की हवा खराब... ग्वालियर में AQI 300 के पार; भोपाल, इंदौर, उज्जैन की हवा भी हुई जहरीली

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दिवाली के करीब आते ही प्रदेश के कई शहरों में वायु गुणवत्ता गिरने लगी है। ग्वालियर इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां तीन निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से ऊपर चला गया। राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन और मंडीदीप में भी हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है।

ग्वालियर: सबसे बुरा हाल, पर गंभीर स्तर से दूर आंकड़ों के अनुसार ग्वालियर के दीनदयाल नगर में AQI 348, महाराज बाड़ा में 334 और सिटी सेंटर में 316 रहा। तीनों जगह हवा बहुत खराब श्रेणी में है। राहत की बात यह है कि प्रदेश के किसी भी केंद्र पर AQI 400 को पार नहीं कर सका, यानी कहीं भी स्थिति गंभीर नहीं हुई है। दीनदयाल नगर और सिटी सेंटर में बारीक कण PM 2.5 मुख्य प्रदूषक हैं, जबकि महाराज बाड़ा में PM 10 का असर ज्यादा है।

भोपाल के पर्यावरण परिसर में हवा खराब भोपाल के पर्यावरण परिसर में AQI 261 मापा गया, जो खराब श्रेणी है और यहां PM 2.5 प्रमुख प्रदूषक है। शहर के बाकी दो केंद्रों पर स्थिति कुछ बेहतर रही। टीटी नगर में AQI 183 और ईदगाह हिल्स में 141 दर्ज हुआ, जो मध्यम श्रेणी में आता है। हालांकि इन दोनों जगहों पर भी मुख्य प्रदूषक PM 2.5 ही है। इंदौर, उज्जैन, मंडीदीप और सिंगरौली

मंडीदीप: सेक्टर-D औद्योगिक क्षेत्र में AQI 251, मुख्य प्रदूषक PM 10।

इंदौर: छोटी ग्वालटोली में AQI 233, मुख्य प्रदूषक PM 10।

उज्जैन: महाश्वेता नगर में AQI 229, मुख्य प्रदूषक PM 2.5।

सिंगरौली: NCL के सूर्यकिरण भवन के पास AQI 206, मुख्य प्रदूषक PM 10। इन सभी स्थानों पर हवा खराब श्रेणी में रही इंदौर के अलग-अलग इलाकों में तस्वीर एक जैसी नहीं है। मगोड़ा नगर में AQI 188 और रेजिडेंसी एरिया में 172 रहा, जो मध्यम श्रेणी है। एयरपोर्ट क्षेत्र में AQI 101 दर्ज हुआ, जबकि रीजनल पार्क में सिर्फ 48 रहा। यह अच्छी श्रेणी है और उपलब्ध आंकड़ों में प्रदेश का सबसे कम स्तर भी।