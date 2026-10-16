एमपी के सरकारी स्कूलों में 56 लाख बच्चों को अब तक नहीं मिली यूनिफॉर्म, अब खातों में आएंगे 600 रुपये

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 56 लाख विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 का आधा समय बीतने के बाद भी गणवेश की राशि नहीं मिली है। इसके चलते सरकारी स्कूलों में बच्चे अलग-अलग रंग और डिजाइन के कपड़े पहनकर पहुंच रहे हैं। अब सरकार गणवेश वितरण की पुरानी व्यवस्था बहाल करते हुए विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि भेजने की तैयारी कर रही है।

इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों के जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश जारी कर विद्यार्थियों के प्रोफाइल और बैंक खातों की जानकारी जल्द अपडेट करने के लिए कहा है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि हस्तांतरित किए जाएंगे।