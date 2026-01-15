सिंहस्थ में घाटों के थ्री-डी वीडियो से दिया जाएगा 60 हजार पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। श्रद्धालु उज्जैन में शिप्रा नदी में स्नान करने के लिए उतरता है तो लगभग कितने मिनट में उसे बाहर आ जाना चाहिए। नहीं निकलने पर क्या करना है। बाहर क्यों नहीं आया। इस तरह का प्रशिक्षण पहली बार उज्जैन में वर्ष 2028 में होने जा रहे सिंहस्थ में तैनात होने वाले पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा।

इसका कारण यह कि नदी के दोनों ओर मिलाकर पहली बार 22 किमी लंबे घाटों में स्नान की सुविधा रहेगी। थ्री-डी तकनीक से घाटों का वीडियो बनाकर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्चुअल तरीके से स्थल दिखाए जाएंगे जिससे क्षेत्र में जब पुलिसकर्मी पहुंचें तो उन्हें भौगोलिक स्थितियों के बारे में पता हो। इस बार प्रशिक्षण में दूसरा सबसे अधिक ध्यान पुलिसकर्मियों का श्रद्धालुओं के प्रति व्यवहार पर रहेगा। एक से दो दिन के प्रशिक्षण में उन्हें यही सिखाया जाना है कि व्यवस्था के लिए टोकना जरूरी है, पर व्यवहार बहुत अच्छा रखना है। सिंहस्थ में सुरक्षा व्यवस्था में लगभग 60 हजार पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश के और 20 हजार अर्द्धसैनिक बल व दूसरे राज्यों की पुलिस रहेगी।