भोपाल में दिवंगत पिता के नाम पर थमाया 63 हजार का बिजली बिल, ऊर्जा मंत्री ने दिए जांच के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के अशोका गार्डन क्षेत्र में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही और संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। माता-पिता की मृत्यु के बाद कठिन परिस्थितियों में जीवन संघर्ष कर रही 23 वर्षीय रेशमा खान को बिजली विभाग ने 63,774 रुपये का चालान थमा दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह चालान उनके दिवंगत पिता यूसुफ खान के नाम से जारी किया गया है, जिनकी मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी है। इस घटना से पीड़ित परिवार की मानसिक और आर्थिक परेशानियां और बढ़ गई हैं।

पिता की मृत्यु के 4 साल बाद आया भारी-भरकम बिल जानकारी के अनुसार, वर्ष 2009 से पट्टे के मकान में बिजली मीटर यूसुफ खान के नाम से लगा हुआ था। यूसुफ खान की मृत्यु वर्ष 2021 में ही हो चुकी है, इसके बावजूद विभाग ने वर्ष 2025 में हजारों रुपये का बिजली चालान उनके नाम भेज दिया। माता-पिता के निधन के बाद रेशमा अपनी तीन छोटी बहनों के साथ घर के एक कोने में छोटी सी किराने की दुकान चलाकर जैसे-तैसे परिवार का पालन-पोषण कर रही है।