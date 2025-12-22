भोपाल में दिवंगत पिता के नाम पर थमाया 63 हजार का बिजली बिल, ऊर्जा मंत्री ने दिए जांच के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के अशोका गार्डन क्षेत्र में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही और संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। माता-पिता की मृत्यु के बाद कठिन परिस्थितियों में जीवन संघर्ष कर रही 23 वर्षीय रेशमा खान को बिजली विभाग ने 63,774 रुपये का चालान थमा दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह चालान उनके दिवंगत पिता यूसुफ खान के नाम से जारी किया गया है, जिनकी मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी है। इस घटना से पीड़ित परिवार की मानसिक और आर्थिक परेशानियां और बढ़ गई हैं।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2009 से पट्टे के मकान में बिजली मीटर यूसुफ खान के नाम से लगा हुआ था। यूसुफ खान की मृत्यु वर्ष 2021 में ही हो चुकी है, इसके बावजूद विभाग ने वर्ष 2025 में हजारों रुपये का बिजली चालान उनके नाम भेज दिया। माता-पिता के निधन के बाद रेशमा अपनी तीन छोटी बहनों के साथ घर के एक कोने में छोटी सी किराने की दुकान चलाकर जैसे-तैसे परिवार का पालन-पोषण कर रही है।
मामले की शिकायत जब बिजली विभाग से की गई, तो किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं हुई। आरोप है कि इसके उलट कर्मचारियों ने रेशमा पर कमर्शियल कनेक्शन लेने का दबाव बनाया और चालान नहीं भरने पर बिजली कनेक्शन काटने की धमकी दी। यही नहीं, शिकायत वापस लेने का दबाव भी डाला गया, जिससे पूरा परिवार भयभीत हो गया।
परेशान होकर कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला पीड़िता को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से मिलने पहुंचे। उन्होंने मंत्री को सभी दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए बताया कि मकान का पट्टा बेटी अफसाना खान के नाम पर है, जबकि मृतक यूसुफ खान के नाम पर बिना सत्यापन के मीटर लगाया गया था। ऐसे में परिवार इस भारी-भरकम बिल के लिए जिम्मेदार नहीं है।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरी घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं, मनोज शुक्ला ने चेतावनी दी है कि यदि विभाग के पास मृतक के नाम का कोई वैध रिकॉर्ड है, तो वे स्वयं बिल भरने को तैयार हैं, लेकिन यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, तो ऊर्जा मंत्री के बंगले का घेराव किया जाएगा।
