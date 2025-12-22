मेरी खबरें
    महिला पटवारी की बालकनी से गिरने से मौत, बच्चे का गुब्बारा पकड़ने में हुआ था हादसा

    कमला नगर इलाके में 32 वर्षीय महिला पटवारी मीनाक्षी चौहान की बालकनी से गिरने से मौत हो गई।वह दस दिन पहले ढाई वर्षीय बच्चे के साथ दिन में बालकनी में खेल ...और पढ़ें

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 10:34:23 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 10:34:23 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कमला नगर इलाके में 32 वर्षीय महिला पटवारी मीनाक्षी चौहान की बालकनी से गिरने से मौत हो गई।वह दस दिन पहले ढाई वर्षीय बच्चे के साथ दिन में बालकनी में खेल रही थी,बच्चे का गुब्बारा पकड़ते में हादसा हुआ था। इलाज के बाद उन्होंने निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। कमला नगर पुलिस के मुताबिक 32 वर्षीय मीनाक्षी चौहान गैरतगंज जिला सीहोर में पटवारी थी। जबकि पति आर्मी में हैं और उनके ससुर पुलिस मुख्यालय में इंस्पेक्टर के पद पदस्थ हैं।

    शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

    बीती 11 दिसंबर को साढ़े ग्यारह बजे वह बच्चे के साथ बालकनी पर खेल रही थी, तभी बच्चे के साथ खेलते हुए अचानक छत से नीचे गिर गई थी। इसके बाद उन्हें स्वजनों ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कल रात उनकी मौत हो गई। अस्पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।


    सिर में चोट लगने की वजह से खून जम गया

    परिजनों के बयान दर्ज नहीं होने की वजह से छत से गिरने की स्थिति साफ नहीं हो सकी है। आज महिला पटवारी का पीएम कराया जा रहा है। डॉक्टरों ने पुलिस का कहना है कि उनके सिर में चोट लगने की वजह से वह खून जम गया था। बाकि पूरे मामले का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

