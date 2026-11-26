नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय (बीयू) की परीक्षा और मूल्यांकन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। हुजूर विधानसभा क्षेत्र के कोलार स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में बीकॉम द्वितीय वर्ष के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स विषय में करीब 200 विद्यार्थियों में से 65 को शून्य अंक दिए जाने का मामला सामने आया है। वहीं, एक छात्रा ने चारों परीक्षाएं दीं, लेकिन उसके परिणाम में सभी विषयों में अनुपस्थित दर्शा दिया गया।

इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राजकुमार सिंह प्रभावित विद्यार्थियों के साथ बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय पहुंचे। उन्होंने रजिस्ट्रार से मुलाकात कर विद्यार्थियों की शिकायत रखी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। मूल्यांकन व्यवस्था पर उठाए सवाल राजकुमार सिंह ने कहा कि एक ही विषय में 65 विद्यार्थियों को शून्य अंक मिलना सामान्य त्रुटि नहीं है। इससे विश्वविद्यालय की परीक्षा और मूल्यांकन व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। परीक्षा और परिणाम तैयार करने की जिम्मेदारी संभालने वाली निजी कंपनी की कार्यप्रणाली की भी जांच होनी चाहिए।