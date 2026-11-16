भोपाल: बीयू में गेस्ट फैकल्टी के इंटरव्यू आज से, 18 नवंबर तक चलेंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों (गेस्ट फैकल्टी) की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत विभिन्न विभागों में पदों के लिए साक्षात्कार सोमवार, 16 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, जो 18 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे।

विभागाध्यक्षों से मिलेगी जानकारी