बदलेगी भोपाल के पांच नंबर की पहचान, 50 साल पुराने मार्केट की जगह बनेगा हाईराइज कॉम्प्लेक्स

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के पांच नंबर स्टॉप स्थित 50 साल पुराने रविशंकर शुक्ल (आरएसएस) मार्केट की जगह अब 650 करोड़ रुपये की लागत से 20 मंजिला हाईराइज कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश री-डेवलपमेंट पॉलिसी-2023 के तहत चयनित इस पहले प्रोजेक्ट पर मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड निवेश करेगा। जर्जर हो चुके मार्केट परिसर को तोड़कर यहां आधुनिक मिक्स्ड-यूज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा।

हाउसिंग बोर्ड ने प्रोजेक्ट के लिए 7 जनवरी को टेंडर जारी कर दिया है। निर्माण कार्य एक से दो माह में शुरू होने की संभावना है। हालांकि, नगर निगम से बिल्डिंग परमिशन मिलने में देरी के कारण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। बोर्ड का कहना है कि एजेंसी नियुक्त होने के बाद प्रोजेक्ट को 42 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।