    बदलेगी भोपाल के पांच नंबर की पहचान, 50 साल पुराने मार्केट की जगह बनेगा हाईराइज कॉम्प्लेक्स

    By PANKAJ SHRIVASTAVAEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 09:00:04 AM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 09:00:04 AM (IST)
    1. 650 करोड़ की लागत से हाईराइज निर्माण
    2. 20 मंजिला आठ टावरों का प्रस्ताव
    3. 42 महीनों में प्रोजेक्ट पूरा लक्ष्य

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के पांच नंबर स्टॉप स्थित 50 साल पुराने रविशंकर शुक्ल (आरएसएस) मार्केट की जगह अब 650 करोड़ रुपये की लागत से 20 मंजिला हाईराइज कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश री-डेवलपमेंट पॉलिसी-2023 के तहत चयनित इस पहले प्रोजेक्ट पर मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड निवेश करेगा। जर्जर हो चुके मार्केट परिसर को तोड़कर यहां आधुनिक मिक्स्ड-यूज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा।

    हाउसिंग बोर्ड ने प्रोजेक्ट के लिए 7 जनवरी को टेंडर जारी कर दिया है। निर्माण कार्य एक से दो माह में शुरू होने की संभावना है। हालांकि, नगर निगम से बिल्डिंग परमिशन मिलने में देरी के कारण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। बोर्ड का कहना है कि एजेंसी नियुक्त होने के बाद प्रोजेक्ट को 42 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।


    डिजाइन में हुआ आंतरिक बदलाव

    प्रोजेक्ट के आंतरिक डिजाइन में बदलाव किया गया है। पहले प्रस्तावित 5-बीएचके फ्लैट्स की जगह अब 1-बीएचके से 4-बीएचके तक के लग्जरी फ्लैट्स बनाए जाएंगे। 2800 से 3000 वर्गफीट क्षेत्रफल वाले इन फ्लैट्स में चार बालकनी और आधुनिक सुविधाएं होंगी। कुल 380 फ्लैट्स में से 165 पुराने आवंटियों को दिए जाएंगे, जबकि 215 फ्लैट्स नए खरीदारों के लिए उपलब्ध होंगे।

    कमर्शियल हब के रूप में होगा विकास

    मार्केट की 65 पुरानी दुकानों को खाली कराने की प्रक्रिया जारी है। दुकानदारों के लिए मार्केट के सामने अस्थायी शेड में दुकानें तैयार की गई हैं। भविष्य में यहां 125 नई दुकानें बनेंगी। हाउसिंग बोर्ड के अनुसार यह क्षेत्र एमपी नगर और न्यू मार्केट की तर्ज पर एक प्रमुख कमर्शियल हब के रूप में विकसित होगा।

    प्रोजेक्ट की प्रमुख विशेषताएं

    आठ टावर, प्रत्येक 20 मंजिला

    लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स और आधुनिक मार्केट

    स्विमिंग पूल, योगा-मेडिटेशन सेंटर और बच्चों के लिए प्ले एरिया

    रहवासियों और ग्राहकों के लिए अलग-अलग पार्किंग व्यवस्था

    भूकंप रोधी आरसीसी स्ट्रक्चर

    शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों से बेहतर कनेक्टिविटी

