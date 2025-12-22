मेरी खबरें
    देशभर में 68 करोड़ ईमेल आईडी और पासवर्ड लीक, MP स्टेट साइबर सेल की चेतावनी, कहा- फौरन बदलें अपना पासवर्ड

    Cyber Attack: मध्य प्रदेश स्टेट साइबर सेल ने एक गंभीर साइबर अलर्ट जारी किया है। सेल के मुताबिक, देशभर में करीब 68 करोड़ इंटरनेट यूजर्स के ई-मेल आईडी औ ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 04:49:49 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 04:49:49 PM (IST)
    देशभर में 68 करोड़ ईमेल आईडी और पासवर्ड लीक, MP स्टेट साइबर सेल की चेतावनी, कहा- फौरन बदलें अपना पासवर्ड
    देशभर में 68 करोड़ ईमेल आईडी और पासवर्ड लीक।

    HighLights

    1. 68 करोड़ यूजर्स के ई-मेल आईडी, पासवर्ड लीक
    2. पासवर्ड बदलने और टू-फैक्टर वेरिफिकेशन की सलाह
    3. सोशल मीडिया हैंडल के लिए अलग पासवर्ड रखें

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश स्टेट साइबर सेल ने एक गंभीर साइबर अलर्ट जारी किया है। सेल के मुताबिक, देशभर में करीब 68 करोड़ इंटरनेट यूजर्स के ई-मेल आईडी और पासवर्ड के लीक हो चुके है। ऐसे में यूजर्स को अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत पासवर्ड बदलने की सलाह दी गई है।

    साइबर सेल ने चेताया है कि अगर किसी का ई-मेल अकाउंट हैक हो जाता है, तो हैकर को उससे जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंकिंग ऐप्स और डिजिटल वॉलेट तक भी पहुंच मिल सकती है। इससे वित्तीय नुकसान और पहचान की चोरी का खतरा बढ़ जाता है।


    टू-फैक्टर वेरिफिकेशन जरूरी

    एडवाइजरी में सभी यूजर्स से अपनी ई-मेल आईडी पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) चालू करने को कहा गया है। 2FA एक्टिव होने पर, पासवर्ड के अलावा मोबाइल पर आने वाले ओटीपी के बिना अकाउंट एक्सेस नहीं किया जा सकता, जिससे सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाती है।

    फर्जी परमिशन से रहें सावधान

    साइबर सेल ने यह भी आगाह किया है कि अगर मोबाइल स्क्रीन पर ई-मेल लॉगिन की परमिशन मांगने वाला कोई नोटिफिकेशन आए, तो “Yes, it’s me” जैसे विकल्प पर बिना जांचे क्लिक न करें। गलती से क्लिक करने पर अकाउंट की पूरी जानकारी हैकर के हाथ लग सकती है। यदि ऐसा हो जाए, तो तुरंत पासवर्ड बदलें।

    हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग पासवर्ड

    स्टेट साइबर पुलिस के अनुसार, सभी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए अलग-अलग और मजबूत पासवर्ड रखना बेहद जरूरी है। एक ही पासवर्ड कई जगह इस्तेमाल करने से जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। साइबर सेल ने नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, संदिग्ध लिंक या मैसेज से दूर रहें और समय-समय पर अपनी सुरक्षा सेटिंग्स की जांच करते रहें।

