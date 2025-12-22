आमिर खान के कोच ने बचाई उज्जैन में यात्री की जान, CPR देकर लौटाई सांसें, जानें कौन है दंगल गुरु कृपाशंकर

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों (RPF, GRP, पोर्टर, TTE, फ्रंटलाइन स्टाफ) को CPR (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) और प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग समय समय पर देता रहता है, ताकि आपात स्थिति में यात्रियों और सहकर्मियों की जान बचाई जा सके, जिसमें चेस्ट कंप्रेशन और बचाव सांस देना सिखाया जाता है, ताकि वे स्टेशन या ट्रेन में किसी की जान बचाने में सक्षम हों।

दौड़ते समय एक यात्री गश्त खाकर गिर गया ऐसी ही एक घटना 21 दिसंबर, 2025 को शाम लगभग 5:30 बजे उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर नर्मदा एक्सप्रेस के कोच A1 के सामने देखने को मिली। ट्रेन नंबर 18233 के कोच A1 के सामने से जर्नल बोगी की ओर दौड़ते समय एक यात्री गश्त खाकर गिर गया। कोच A1, कोच HA1 से जुड़ा हुआ था, और उसके बगल में जनरल डिब्बा था, जिसमें यात्री चढ़ना चाहता था। यात्री के पास उज्जैन से अनूपपुर जंक्शन तक का जनरल टिकट नंबर 63928769 था।