Diwali से पहले MP के 7.5 लाख कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, जानें क्या है सरकार का प्लान?

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को सरकार दीपावली के पहले महंगाई भत्ता बढ़ाने का उपहार दे सकती है। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत तीन प्रतिशत बढ़ाकर 58 करने का निर्णय लिया है। इसका लाभ जुलाई से दिया जाएगा यानी तीन माह का एरियर मिलेगा। यही वृद्धि मध्य प्रदेश सरकार भी राज्य कर्मचारियों के लिए कर सकती है।

अभी महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत की दर से दिया जा रहा है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सामान्यत: भारत सरकार जब से महंगाई भत्ता और राहत में वृद्धि लागू करती है, उसी तिथि से प्रदेश में भी लाभ दिया जाता है। अब चूंकि, भारत सरकार ने महंगाई भत्ता और राहत में तीन प्रतिशत की वृद्धि कर दी है तो प्रदेश में भी इसे लागू किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए आदेश तो अगले सप्ताह तक हो जाएंगे लेकिन राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए निर्णय कैबिनेट की बैठक में होगा।