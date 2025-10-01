मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Diwali से पहले MP के 7.5 लाख कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, जानें क्या है सरकार का प्लान?

    MP News: मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को सरकार दीपावली के पहले महंगाई भत्ता बढ़ाने का उपहार दे सकती है। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाकर 58 करने का निर्णय लिया है। यही वृद्धि मध्य प्रदेश सरकार भी राज्य कर्मचारियों के लिए कर सकती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 09:20:25 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 09:20:25 PM (IST)
    Diwali से पहले MP के 7.5 लाख कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, जानें क्या है सरकार का प्लान?
    साढ़े सात लाख कर्मचारियों को मिल सकता है गिफ्ट

    HighLights

    1. दिवाली से पहले साढ़े सात लाख कर्मचारियों को मिल सकता है गिफ्ट
    2. अभी महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत की दर से दिया जा रहा है
    3. CM मोहन यादव दीपावली से पहले भी घोषणा कर सकते हैं

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को सरकार दीपावली के पहले महंगाई भत्ता बढ़ाने का उपहार दे सकती है। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत तीन प्रतिशत बढ़ाकर 58 करने का निर्णय लिया है। इसका लाभ जुलाई से दिया जाएगा यानी तीन माह का एरियर मिलेगा। यही वृद्धि मध्य प्रदेश सरकार भी राज्य कर्मचारियों के लिए कर सकती है।

    अभी महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत की दर से दिया जा रहा है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सामान्यत: भारत सरकार जब से महंगाई भत्ता और राहत में वृद्धि लागू करती है, उसी तिथि से प्रदेश में भी लाभ दिया जाता है। अब चूंकि, भारत सरकार ने महंगाई भत्ता और राहत में तीन प्रतिशत की वृद्धि कर दी है तो प्रदेश में भी इसे लागू किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए आदेश तो अगले सप्ताह तक हो जाएंगे लेकिन राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए निर्णय कैबिनेट की बैठक में होगा।

    मुख्यमंत्री दीपावली को देखते हुए पहले भी घोषणा कर सकते हैं और कैबिनेट से कार्योत्तर अनुमोदन ले लिया जाएगा। महंगाई राहत में वृद्धि का सैद्धांतिक निर्णय तो लिया जा सकता है मगर आदेश छत्तीसगढ़ की सहमति के बाद ही जारी होगा। अभी पेंशनरों को 53 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले सप्ताह इसमें दो प्रतिशत की वृद्धि को लेकर सहमति दी है जो सितंबर से लागू होगी यानी जब आदेश किया जाएगा उस अवधि से एरियर का भुगतान होगा।

    यह भी पढ़ें- DA Hike: मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा, 3 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता

    आठवें वेतनमान के पहले अंतिम वृद्धि

    यदि सरकार जनवरी 2026 से आठवां वेतनमान लागू करती है तो महंगाई भत्ते और राहत में यह अंतिम वृद्धि होगी। नए वेतनमान में भत्ते शून्य हो जाएंगे, क्योंकि वेतनमान का निर्धारण भत्तों को मिलाकर होता है। हालांकि, यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह वेतन आयोग की अनुशंसा कब से लागू करती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.