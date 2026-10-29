केंद्र ने बढ़ाया 3% महंगाई भत्ता, MP के 7 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनरों को बड़ी राहत की दरकार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत तीन प्रतिशत बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दी है। वहीं, प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों और चार लाख से अधिक पेंशनरों को अभी 58 प्रतिशत की दर से भत्ता और राहत मिल रही है।

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ और पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश में भी केंद्र की घोषित तिथि से महंगाई भत्ता और राहत राशि बढ़ाने की मांग की है।

जुलाई से प्रभावी है वृद्धि