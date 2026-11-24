नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: परिवार और दोस्तों के साथ विदेश घूमने का सपना एक ट्रैवल एजेंट की धोखाधड़ी के कारण अधूरा रह गया। श्रीलंका टूर की फ्लाइट और होटल बुकिंग कराने के नाम पर एक व्यक्ति से 7.74 लाख रुपये ऐंठ लिए गए। आरोपित ने रकम लेने के बाद वाट्सएप पर फ्लाइट टिकट और होटल के वाउचर भी भेजे, ताकि फरियादी को बुकिंग का भरोसा बना रहे।