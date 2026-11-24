नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : रहवासी-शहर केवल निजी संपत्तियों का समूह नहीं, बल्कि साझा नागरिक क्षेत्र हैं। अवैध निर्माण और नियमों की अनदेखी से सड़क, जल निकासी और यातायात जैसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रभावित होती हैं। हालांकि, अलग-अलग राज्यों के नगरपालिका कानून और भवन निर्माण उपनियम अलग होने के कारण पूरे देश के लिए एक जैसा आदेश देना व्यावहारिक नहीं है। यह टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों और भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए कही।

जनहित याचिका के रूप में होगी सुनवाई शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले खारिज की जा चुकी विशेष अनुमति याचिकाओं को व्यक्तिगत राहत मांगने का माध्यम बनाकर निजी हित का मामला नहीं बनाना चाहते, हम इसे जनहित याचिका के रूप में रखना चाहते है। व्यक्तिगत मामलों में प्रभावित पक्ष प्रदेश के हाई कोर्ट का रुख कर सकेंगे। इस तरह किसी भवन के निर्माण, नक्शे या कार्रवाई से जुड़े अलग-अलग विवादों का निपटारा संबंधित मंच पर होगा।