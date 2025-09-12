Digital Arrest Fraud: 70 दिन, 68 लाख... डिजिटल अरेस्ट का ऐसा जाल, रिटायर्ड अधिकारी और पत्नी हो गए कंगाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। साइबर ठगों ने भोपाल निवासी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) से सेवानिवृत्त अधिकारी को पहलगाम हमले की साजिश में शामिल होने की बात कहकर धमकाया फिर लगातार दो महीने 10 दिन यानी पूरे 70 दिनों तक उन्हें और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट रखकर 68 लाख रुपये अपने बताए खातों में जमा करवा लिए। चार जुलाई से ठगों ने बुजुर्ग दंपती को डरा-धमकाकर 11 बैंक खातों में रकम जमा कराई। बुजुर्ग ने पहले ग्रेच्युटी और बैंक में जमा 48 लाख रुपये भेज दिए।

ठगों ने और दबाव बनाया तो बेटी, भतीजे और समधी से भी उधार लेकर 20 लाख रुपये भेज दिए। इसके बाद भी ठगों ने और रकम भेजने के लिए मकान बेचने को कहा। इसके लिए गुरुवार को बुजुर्ग ने जब अपने बेटे को फोन किया तो डिजिटल अरेस्ट से पर्दा उठा। बेटे ने सच्चाई जानकर साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।