मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gwalior में गहने चमकाने का झांसा देकर बुजुर्ग महिला से लूट... हार, चेन और सोने के कंगन ले उड़े लुटेरे

    MP Crime: ग्वालियर के चेतकपुरी में बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर एक कंपनी के सेल्समैन बनकर आए दो लोगों ने गहने ठग लिए। ठगों ने पहले तो बर्तन साफ किए, फिर गहने चमकाने का झांसा देकर सोने का हार, चेन व कंगन लेकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ठग सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में भी नजर आए हैं।

    By amit mishra
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 08:21:38 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 08:21:38 PM (IST)
    Gwalior में गहने चमकाने का झांसा देकर बुजुर्ग महिला से लूट... हार, चेन और सोने के कंगन ले उड़े लुटेरे
    Gwalior में गहने चमकाने का झांसा देकर बुजुर्ग महिला से लूट। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. वृद्धा से मांगा गर्म पानी और उड़ा ले गए हार, चेन और सोने के कंगन
    2. सेल्समैन बनकर आए दो ठगों ने गहने चमकाने का झांसा देकर वारदात
    3. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ठगों की पहचान के प्रयास में लगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर की पॉश कालोनी चेतकपुरी में बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर एक कंपनी के सेल्समैन बनकर आए दो लोगों ने गहने ठग लिए। ठगों ने पहले तो बर्तन साफ किए, फिर गहने चमकाने का झांसा देकर सोने का हार, चेन व कंगन लेकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ठग सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में भी नजर आए हैं।

    बुजुर्ग महिला घर पर थी अकेले

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपित पकड़े जाएंगे। झांसी रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत चेतकपुरी के एफ ब्लॉक में रहने वाले कंवर राव होतवानी कारोबारी हैं। उनकी पत्नी रजनी घर पर अकेली थी। बीते दो युवक उनके घर आए और उन्होंने खुद को एक निजी कंपनी का सेल्समैन बताया। इनके हाथ में उजाला की बोतल भी थी। बर्तन व गहने चमकाने का झांसा दिया। पहले तो बर्तन मंगवाए जब बर्तन साफ हो गए तो बुजुर्ग महिला इनके झांसे में आ गई।

    यह भी पढ़ें- Raja Raghuvanshi Case: सोनम-राज सहित 5 आरोपियों ने सोहरा कोर्ट से जमानत मांगी, अधूरी चार्जशीट का दिया हवाला

    गर्म पानी लाने के बहाने की लूट

    पहले सोने की अंगूठी साफ कर दे दी और उसके बाद और गहने मंगवाए। बुजुर्ग महिला ने सोने का हार, चेन और सोने के कंगन लाकर दे दिए। इसी दौरान इन युवकों ने गर्म पानी लाने के लिए कहा। जैसे ही बुजुर्ग महिला गर्म पानी लेने के लिए अंदर गई तो यह दोनों गहने लेकर गायब हो गए। बुजुर्ग महिला घबरा गई और तुरंत पति को फोन लगाया। बुजुर्ग महिला को लेकर उनके पति झांसी रोड थाने पहुंचे और शिकायत की। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे तो इसमें दो ठग नजर आए हैं। फुटेज के आधार पर पुलिस ठगों की पहचान के प्रयास में लगी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.