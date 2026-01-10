पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद अस्पताल में 70 जरूरी दवाइयां स्टाक से बाहर, खाली हाथ लौट रहे मरीज

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी का पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद अस्पताल न केवल शहर बल्कि प्रदेशभर के मरीजों के लिए आयुर्वेद का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन इन दिनों खुद 'बीमार' नजर आ रहा है। अस्पताल में पिछले छह महीनों से आवश्यक दवाइयों का गंभीर संकट बना हुआ है। हालत यह है कि दूर-दराज से आने वाले मरीजों को डाक्टर परामर्श तो दे रहे हैं, लेकिन जब वे दवा लेने काउंटर पर पहुंचते हैं, तो उन्हें स्टाक खत्म होने की बात कहकर लौटा दिया जाता है।

अस्पताल में पंजीकृत कुल 157 दवाओं में से करीब 70 दवाइयां लंबे समय से उपलब्ध नहीं हैं। अस्पताल आए मरीजों का कहना है कि वे आयुर्वेद पर भरोसे के कारण यहां आते हैं, लेकिन हर बार दवा न होने का बहाना बना दिया जाता है।