MP: भदभदा डैम से छोड़ा गया 72 एमसीएफटी पानी, देर रात तक खुले रहेंगे गेट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। संभाग में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से नदियों और जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार को कोलांस नदी नौ फीट ऊपर बह रही थी। इसके चलते राजधानी की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब में भारी मात्रा में बारिश का पानी पहुंच रहा है। यही वजह है कि पिछले चार दिनों से भदभदा और कलियासोत डैम के गेट लगातार खोले जा रहे हैं।

शनिवार दोपहर 12 बजे भदभदा डैम का तीन नंबर गेट खोला गया। प्रभारी अजय सिंह सोलंकी ने बताया कि शाम सात बजे तक डैम से 72 एमसीएफटी पानी छोड़ा जा चुका था। उन्होंने कहा कि डैम के गेट रातभर खुले रहेंगे ताकि तालाब के जलस्तर को नियंत्रित किया जा सके।

इसी तरह कलियासोत डैम के गेट नंबर छह और सात को दोपहर एक बजे खोला गया। प्रभारी आशुतोष यादव ने बताया कि दोनों गेट से 150 क्यूमेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। उनका कहना है कि जब तक भदभदा डैम के गेट खुले रहेंगे, तब तक कलियासोत के गेट भी खुले रहेंगे।

केरवा डैम की स्थिति

वहीं, केरवा डैम की स्थिति अलग है। इस सीजन में यहां अब तक एक भी गेट नहीं खोला गया है। डैम प्रभारी मुकेश गोयल ने बताया कि फिलहाल डैम में 25 प्रतिशत क्षमता खाली है और इसे पूरी तरह भरने के लिए करीब तीन फीट पानी की आवश्यकता है। हालांकि, शनिवार को यहां पानी का स्तर आठ प्रतिशत बढ़ा। सुबह जहां जलस्तर 72 प्रतिशत था, वहीं शाम साढ़े पांच बजे तक यह 80 प्रतिशत तक पहुंच गया।