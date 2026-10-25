भोपाल मंडल की पहल; 741 दिव्यांगों को मिले रेलवे कंसेशन कार्ड, ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर भी मिलेगा डिस्काउंट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दिव्यांग यात्रियों को रेल यात्रा में किराये की रियायत का लाभ दिलाने के लिए भोपाल रेल मंडल की ओर से दिव्यांग रियायत कार्ड जारी किए जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही यानी सितंबर तक मंडल में 741 कार्ड जारी किए गए हैं।

वहीं, पिछले वित्तीय वर्ष में 1413 कार्ड जारी हुए थे। कार्ड के माध्यम से पात्र दिव्यांग यात्री नियमानुसार किराये में छूट का लाभ ले सकते हैं। पात्रता के आधार पर परिचारक को भी रियायत मिल सकती है। ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन दिव्यांग रियायत कार्ड बनवाने के लिए आवेदक को रेलवे की वेबसाइट https://divyangjanid.indianrail.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके लिए जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र और नियमानुसार आवश्यक रियायत प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।