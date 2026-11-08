भोपाल: 25 तहसीलों में 7479 राजस्व प्रकरण लंबित, नामांतरण के 1300 आवेदन अटके

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। जिले की तहसीलों में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की रफ्तार धीमी होने से किसानों और ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती जा रही है। जिले की 25 तहसील न्यायालयों में कुल 7479 राजस्व प्रकरण लंबित हैं। इनमें नामांतरण के 1300 आवेदन इसी माह से लंबित बताए जा रहे हैं।

कोलार और हुजूर तहसीलों में सबसे ज्यादा पेंडेंसी है। अकेले कोलार में इस साल के 3707 राजस्व प्रकरण निराकरण का इंतजार कर रहे हैं, जबकि बैरसिया में सीमांकन के 529 मामले अटके हुए हैं। नियमानुसार राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण होना चाहिए, लेकिन हकीकत इससे अलग है।

कोलार और हुजूर तहसीलों में सबसे ज्यादा पेंडेंसी है। अकेले कोलार में इस साल के 3707 राजस्व प्रकरण निराकरण का इंतजार कर रहे हैं, जबकि बैरसिया में सीमांकन के 529 मामले अटके हुए हैं। नियमानुसार राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण होना चाहिए, लेकिन हकीकत इससे अलग है।

दफ्तरों के काटने पड़ रहे चक्कर

ग्रामीण क्षेत्रों से किसान और आम लोग नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व कार्यों के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।एक आवेदक ने बताया कि उसने नामांतरण के लिए दो महीने पहले आवेदन किया था, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली।

तहसील कार्यालय पहुंचने पर पता चला कि तकनीकी कारणों से उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है। अब उन्हें दोबारा आवेदन करना होगा।

लंबित प्रकरणों के तत्काल निराकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और नियमित समीक्षा के साथ कार्रवाई जारी है।- महेंद्र कवचे, अपर कलेक्टर

राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समय सीमा

अविवादित नामांतरण : 30 दिन

विवादित नामांतरण : 90 दिन

सीमांकन : 30 कार्यदिवस

डायवर्जन : 15 दिन