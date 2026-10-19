भोपाल में स्वामित्व योजना पर ब्रेक: 'सारा' एप और सर्वर ठप होने से अटकीं रजिस्ट्रियां, अब तक केवल 197 पंजीयन हुए

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी की पंचायतों में ग्रामीणों को भूमि का अधिकार देने के लिए काबिज प्लाटों की रजिस्ट्री देने का काम कुछ दिन पहले ही शुरू किया गया था, लेकिन 'सारा' एप व सर्वर ठप होने से रजिस्ट्री प्रक्रिया अटक गई है। यही कारण है कि अब तक रजिस्ट्री का आंकड़ा 200 पार भी नहीं हो पाया है और काम पूरी तरह से बंद होने से रजिस्ट्री का काम जल्द खत्म होना भी मुश्किल नजर आ रहा है।

बता दें कि स्वामित्व योजना में पटवारियों को निष्पादक बनाया गया था, जिससे मप्र पटवारी संघ के नेतृत्व में पटवारियों ने विरोध शुरू कर दिया था। इसके बाद शासन व संघ के बीच चर्चा होने के बाद रजिस्ट्री का काम शुरू किया गया था।

जानकारी के अनुसार जिले की कोलार, बैरसिया और हुजूर तहसीलों में स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री की जा रही है। इसके लिए 432 ग्राम पंचायतों में प्रक्रिया संचालित की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में काम रुका

जिले में करीब 42 हजार 86 रजिस्ट्री का लक्ष्य है। कोलार तहसील के 18 गांवों में 1870 प्लाट, बैरसिया के 250 गांवों में 23,440 प्लाट और हुजूर के 164 गांवों में 16,776 प्लाटों की रजिस्ट्री होनी है। इनमें से अब तक सिर्फ 197 रजिस्ट्री हो सकी हैं, जबकि पंजीयन सर्वर व सारा एप ठप होने से काम रुक गया है।

राजस्व अधिकारियों का कहना है कि जब तक सर्वर व एप की समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, तब तक रजिस्ट्री का काम शुरू नहीं हो सकेगा।