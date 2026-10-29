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MP के गांवों तक पहुंचेगी बस सेवा... 75% पंचायतें जुड़ेंगी नेटवर्क से, दौड़ेंगी 15 हजार बसें

एमपी की 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से सार्वजनिक बस परिवहन नेटवर्क से सीधे जोड़ा जाएगा। इससे ग्रामीणों को शिक्षा, रोजगार, इलाज और व्यापार के लिए शहरों तक पहुंचने में आसानी होगी।

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 10:17:58 PM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 10:17:58 PM (IST)
MP के गांवों तक पहुंचेगी बस सेवा... 75% पंचायतें जुड़ेंगी नेटवर्क से, दौड़ेंगी 15 हजार बसें
MP के गांवों तक पहुंचेगी बस सेवा (AI Image)

HighLights

  1. MP की 75% पंचायतें सार्वजनिक बस नेटवर्क से जुड़ेंगी
  2. 2030-31 तक 15 हजार से अधिक बसें चलाने का लक्ष्य
  3. प्रदेशभर में 180 से ज्यादा नए डिपो और टर्मिनल बनेंगे

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश की 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से सार्वजनिक बस परिवहन नेटवर्क से सीधे जोड़ा जाएगा। इससे ग्रामीणों को शिक्षा, रोजगार, इलाज और व्यापार के लिए शहरों तक पहुंचने में आसानी होगी। मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड के विजन 2030-31 में ग्रामीण क्षेत्रों तक बस सेवाओं का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है।

विजन 2030-31: 15 हजार से अधिक बसें और 5 हजार नए रूट होंगे तैयार

योजना के तहत प्रदेश में 2030-31 तक 15 हजार से अधिक सार्वजनिक बसें चलाने और पांच हजार से अधिक बस मार्ग विकसित करने की तैयारी है। इसके माध्यम से प्रतिदिन 30 लाख से अधिक यात्रियों को बस सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। बसों के संचालन और यात्रियों की सुविधाओं के लिए प्रदेश में 180 से अधिक बस डिपो एवं टर्मिनल भी विकसित किए जाएंगे।


चरणबद्ध तरीके से होगा नेटवर्क का विस्तार, वर्तमान में 7 शहरों में चल रहीं 351 बसें

बस नेटवर्क के विस्तार से उन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विशेष सुविधा मिलेगी, जहां नियमित सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है। योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार बस मार्ग विकसित करने और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा। फिलहाल मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत प्रदेश के सात प्रमुख शहरों में 351 बसें संचालित हो रही हैं।

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