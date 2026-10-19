भोपाल में बेखौफ बदमाश! 75 वर्षीय वृद्धा को बंधक बनाकर 2 किलो चांदी और 30 हजार नकद लूटे, जांच में जुटी पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गुनगा के ग्राम जूनापानी में दो नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर 75 वर्षीय वृद्धा को बंधक बनाकर जेवर और नकदी लूट ली। बदमाश हथियारों से लैस थे और वृद्धा को डराकर अलमारी में रखे करीब दो किलो चांदी के जेवरात और 30 हजार रुपये नकद लूटकर फरार हो गए। घटना 16 अक्टूबर की रात करीब साढ़े आठ बजे हुई। उस समय वृद्धा के साथ रहने वाले रिश्ते के नाती और पोते नवरात्र की पूजा करने बाहर गए थे।

गुनगा पुलिस ने घटना को संदिग्ध मानते हुए जांच की, जिसके चलते मामला दो दिन बाद तक दर्ज नहीं किया है। बाद में पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ लूट का प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।