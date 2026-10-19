इंदौर का करोड़पति कॉन्स्टेबल... जांच में संपत्ति पहुंची 64 करोड़ के पार, परिवार, सहयोगियों और फर्म के नाम 46 अचल संपत्तियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पीटीसी) इंदौर में पदस्थ प्रधान आरक्षक चालक फिरोज खान के खिलाफ लोकायुक्त की जांच में संपत्तियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की ओर से 19 अक्टूबर तक उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार अब तक आरोपी, उसके परिवार, सहयोगियों और संबंधित फर्म के नाम पर कुल 46 अचल संपत्तियां खरीदे जाने की जानकारी सामने आई है। इन संपत्तियों सहित चल-अचल संपत्तियों पर कुल 18 करोड़ 79 लाख 79 हजार 531 रुपये खर्च किए जाने का ब्योरा मिला है।

संपत्तियों का आंकड़ा 64 करोड़ रुपये से ज्यादा जांच में सामने आई अचल संपत्तियों की गाइड लाइन कीमत 17 करोड़ 19 लाख 46 हजार 323 रुपये बताई गई है, जबकि इनकी वर्तमान बाजार कीमत 64 करोड़ एक लाख 11 हजार 768 रुपये आंकी गई है। लोकायुक्त द्वारा संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों और अन्य जानकारियों का सत्यापन किया जा रहा है।

14 अक्टूबर को हुई थी सर्च कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस ने 14 अक्टूबर को प्रधान आरक्षक फिरोज खान के विभिन्न आवासों और अन्य ठिकानों पर सर्च कार्रवाई की थी। यह कार्रवाई लोकायुक्त के महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देशन एवं उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार सिंह और इंदौर के पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय के मार्गदर्शन में की गई थी। सर्च के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपित की संपत्तियों, जमीन के सौदों और संबंधित फर्म के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जांच एजेंसी के अनुसार अब तक मिली जानकारी प्रारंभिक जांच का हिस्सा है और संपत्तियों का सत्यापन जारी है।

रंगवासा और लसूड़िया मोरी में जमीन खरीदने की जानकारी जांच के दौरान इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के ग्राम रंगवासा में कई कृषि भूमि की रजिस्ट्रियों की जानकारी सामने आई है। उपलब्ध विवरण के अनुसार वर्ष 2023 और 2024 में अलग-अलग तारीखों पर लगभग 0.202 से 0.203 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि खरीदे जाने का रिकार्ड मिला है। इन जमीनों की गाइडलाइन कीमत अलग-अलग दर्ज की गई है। उपलब्ध सूची में सात लाख 32 हजार रुपये से लेकर 18 लाख 75 हजार रुपये से अधिक तक की गाइड लाइन कीमत वाली जमीनों का उल्लेख है। इसके अलावा जुलाई 2024 में ग्राम लसूड़िया मोरी, वार्ड क्रं. 35 में रेड कारपेट के पीछे स्थित 11.7710 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीदे जाने की जानकारी भी सामने आई है। इस जमीन की गाइड लाइन कीमत तीन करोड़ 85 लाख रुपये बताई गई है। स्पार्कवेव रियलिटी इंडिया के नाम पर खरीदी जमीनें लोकायुक्त की जानकारी के अनुसार जांच में सामने आई उक्त जमीनों को स्पार्कवेव रियलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर खरीदा जाना पाया गया है। उपलब्ध विवरण में इस फर्म का संबंध आरोपित की पत्नी हिना खान और इंदौर निवासी युवराज पंवार के संयुक्त नाम से बताया गया है। फर्म की भूमिका, उसके स्वामित्व और संपत्तियों की खरीद से जुड़े पहलुओं पर अतिरिक्त जानकारी जुटाई जा रही है। जांच एजेंसी संबंधित दस्तावेजों और संपत्ति के रिकार्ड का सत्यापन कर रही है। यह भी पढ़ें- 26 साल बाद अवमानना याचिका लेकर पहुंचा उज्जैन का शख्स, 9285 दिन की देरी पर एमपी हाई कोर्ट का सुनवाई से इनकार 18.79 करोड़ रुपये के व्यय का ब्योरा लोकायुक्त की ओर से जारी जानकारी के अनुसार अब तक की जांच में आरोपित द्वारा स्वयं, सहयोगियों, फर्म और परिवार के नाम से 46 अचल संपत्तियां खरीदे जाने की जानकारी सामने आई है। समस्त चल और अचल संपत्तियों पर कुल व्यय 18 करोड़ 79 लाख 79 हजार 531 रुपये बताया गया है।