MP में 8 पुलिस अधिकारियों के तबादले: 5 IPS और 3 राज्य पुलिस सेवा के अफसर शामिल, 4 को एडिशनल एसपी की जिम्मेदारी
आदित्य सिंघारिया, मनस्वी शर्मा और मनीष भारद्वाज समेत चार अफसरों को अतिरिक्त SP की जिम्मेदारी मिली है। वहीं घनश्याम मालवीय और शालिनी दीक्षित समेत दो अध...और पढ़ें
By Brajendra rishishwarEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 04:28:37 PM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 04:28:37 PM (IST)
प्रतीकात्मक फोटो।
HighLights
- MP में 8 पुलिस अधिकारियों के तबादले
- 5 IPS और 3 राज्य पुलिस सेवा के अफसर शामिल
- चार अफसरों को अतिरिक्त SP की जिम्मेदारी
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने पुलिस महकमे में प्रशासनिक कसावट लाते हुए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और राज्य पुलिस सेवा के आठ वरिष्ठ अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव किया है।
बुधवार को जारी आदेश के अनुसार स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें वर्ष 2023 बैच के पांच आईपीएस अफसरों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सहायक पुलिस आयुक्त पद पर नई पदस्थापना दी गई है, जबकि राज्य पुलिस सेवा के दो अफसरों को पुलिस मुख्यालय भोपाल में पदस्थ किया गया है।
आईपीएस अफसरों को मिली नई कमान
जारी आदेश के अनुसार, एसडीओपी सिहोरा (जबलपुर) आदित्य सिंघारिया (भापुसे 2023) को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला खंडवा बनाया गया है। वहीं एसडीओपी त्योंथर (रीवा) मनस्वी शर्मा (भापुसे 2023) को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सहायक पुलिस आयुक्त (कोतवाली, नगरीय इंदौर) मनीष भारद्वाज (भापुसे 2023) को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला जबलपुर पदस्थ किया गया है। सीएसपी नागदा (उज्जैन) विक्रम अहिरवार (भापुसे 2023) को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जोन-3, नगरीय पुलिस भोपाल) बनाया गया है।
इसके अलावा एसडीओपी महिदपुर (उज्जैन) जेण्डेन लिंगजर्पा (भापुसे 2023) को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला ग्वालियर के पद पर भेजा गया है।
राज्य पुलिस सेवा के इन अफसरों के बदले प्रभार
राज्य पुलिस सेवा (रापुसे) के अधिकारियों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाजापुर घनश्याम मालवीय (1998 बैच) को सहायक पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस मुख्यालय, भोपाल) पदस्थ किया गया है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा महेंद्र तारोनेकर (2001 बैच) को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला शाजापुर की कमान सौंपी गई है।
इसके अतिरिक्त भोपाल नगरीय पुलिस में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जोन-3) शालिनी दीक्षित (2002 बैच) को सहायक पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस मुख्यालय, भोपाल) बनाया गया है।
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी संबंधित अधिकारी आगामी आदेश तक अपने नवीन पद एवं स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। यह आदेश मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा गृह विभाग के अपर सचिव अन्तु भलावी के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।