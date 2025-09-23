Bhopal नगर निगम की बैठक में खुली लापरवाही, 800 शिकायतें अटकीं, निगमायुक्त ने सैलरी कटौती की चेतावनी दी

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। नगर निगम की सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी लंबित शिकायतों की समीक्षा को लेकर मंगलवार को हुई बैठक में निगमायुक्त हरेंद्र नारायन ने अधिकारियों की जमकर क्लास ली। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर अगले शनिवार तक 50 दिन से ज्यादा पुरानी शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों का वेतन काटा जाएगा।
शिकायतों के ग्राफ दिखाए गए
वीसी और कक्षा में आयोजित इस बैठक में सभी विभागों की शिकायतों का ग्राफ प्रस्तुत किया गया। इसमें सबसे अधिक 800 शिकायतें भवन अनुज्ञा शाखा की पाई गईं। खास बात यह रही कि इस विभाग के सिटी प्लानर अनूप गोयल बैठक में मौजूद ही नहीं थे। उनकी गैरहाजिरी से वे निगमायुक्त की फटकार से बच गए, अन्यथा हाल ही में स्मार्ट सिटी इंजीनियर राजीव अग्निहोत्री की तरह उन्हें भी जमकर सुनना पड़ता।
लापरवाही बर्दाश्त नहीं
बैठक में जलकार्य, सिविल, सीवेज और स्मार्ट सिटी शाखा की लंबित शिकायतों पर भी चर्चा हुई। निगमायुक्त ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और तय समय में समाधान सुनिश्चित हो। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस सख्ती के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि निगम के विभिन्न विभागों में शिकायतों के निपटारे की रफ्तार तेज होगी।
