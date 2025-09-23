भोपाल में प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट, अपराधी कट्टा दिखाकर बोले – “आई एम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट”

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। बागसेवनिया इलाके में 47 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर प्रवीण गौर के अपहरण और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपितों ने उन्हें कार में बैठाकर रास्ते भर पीटा और कट्टा दिखाकर धमकाते हुए कहा कि वे "एनकाउंटर स्पेशलिस्ट" हैं।
पुलिस के मुताबिक, 21 सितंबर की रात साढ़े आठ बजे प्रवीण गौर को कुबेर डेरी के पास बुलाया गया, जहां प्रतीक, नमिता गुप्ता और अन्य साथी पहले से मौजूद थे। उन्होंने मोबाइल फोन छीनकर जबरन एक सफेद कार में बैठाया और लहरपुर रोड की ओर ले गए। रास्ते में मारपीट कर उनसे सोने की अंगूठी और आठ हजार रुपये भी छीन लिए।
आरोपी भाग निकले
इसी दौरान कार एक ई-रिक्शा से टकरा गई। टक्कर के बाद भीड़ जमा हो गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हंगामा बढ़ता देख आरोपित कार छोड़कर भाग निकले। इस बीच, प्रवीण गौर अपनी जान बचाकर सीधे थाने पहुंचे और महिला समेत चार लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई।
प्रवीण गौर ने पूछताछ में बताया कि चार साल पहले उन्होंने आरोपितों के साथ मिलकर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया था। नुकसान होने के बाद से आरोपित लगातार उनसे पैसे की भरपाई की मांग कर रहे थे। लगभग 15 दिन पहले प्रतीक नामक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदने के बहाने उनसे संपर्क साधा और पूरी साजिश रची गई।
पुलिस का बयान
थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपितों की तलाश में दो टीमें रवाना की गई हैं।
