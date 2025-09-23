भोपाल में प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट, अपराधी कट्टा दिखाकर बोले – “आई एम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट”

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। बागसेवनिया इलाके में 47 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर प्रवीण गौर के अपहरण और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपितों ने उन्हें कार में बैठाकर रास्ते भर पीटा और कट्टा दिखाकर धमकाते हुए कहा कि वे "एनकाउंटर स्पेशलिस्ट" हैं।

पुलिस के मुताबिक, 21 सितंबर की रात साढ़े आठ बजे प्रवीण गौर को कुबेर डेरी के पास बुलाया गया, जहां प्रतीक, नमिता गुप्ता और अन्य साथी पहले से मौजूद थे। उन्होंने मोबाइल फोन छीनकर जबरन एक सफेद कार में बैठाया और लहरपुर रोड की ओर ले गए। रास्ते में मारपीट कर उनसे सोने की अंगूठी और आठ हजार रुपये भी छीन लिए।